Лекарственно-пищевые растения.

Абрикос обыкновенный.

Применение в медицине. Абрикосы включают в рацион питания при нарушениях деятельности сердечно-сосудистой системы, повышенном артериальном давлении, снижении аппетита, малокровии, туберкулезе, заболеваниях печени, при хронических заболеваниях почек, сопровождающихся отеками. Применение в питании. Из мягких плодов готовят компоты, соки, кисели, варенье, мармелад, джем, пюре, курагу, вина и ликеры.

Абрикосы, фаршированные творогом и изюмом.

Спелые плотные абрикосы вымыть, отделить косточки, заполнить выемки смесью творога с изюмом. При подаче полить сиропом или сметаной.

Крем из абрикосов.

Абрикосы вымыть, вынуть косточки, нарезать мелкими кусочками, добавить сахарную пудру, лимонный сок или лимонную кислоту. Сметану взбить с 1 столовой ложкой молока и сахарной пудры и смешать с абрикосами. Полученный крем выложить в вазу и поставить в холодильник.

500 гр. абрикосов.

4 столовой ложки сахарной пудры.

1 столовая ложка молока.

Сок ½ лимона.

200 гр. сметаны.

Сок абрикосовый с мякотью.

Спелые абрикосы помыть, уложить в эмалированную кастрюлю, налить 1 стакан воды, закрыть крышкой и нагреть на слабом огне в течение 15 минут. Затем охладить, удалить косточки, мякоть протереть через сито. Добавить сахар (200 гр. сахара на 1 кг плодов). Затем снова нагреть, но не кипятят, разлить в стерильные банки и герметически закрыть.