Лекарственно-пищевые растения.
Применение в медицине. Абрикосы включают в рацион питания при нарушениях деятельности сердечно-сосудистой системы, повышенном артериальном давлении, снижении аппетита, малокровии, туберкулезе, заболеваниях печени, при хронических заболеваниях почек, сопровождающихся отеками. Применение в питании. Из мягких плодов готовят компоты, соки, кисели, варенье, мармелад, джем, пюре, курагу, вина и ликеры.
Абрикосы, фаршированные творогом и изюмом.
Спелые плотные абрикосы вымыть, отделить косточки, заполнить выемки смесью творога с изюмом. При подаче полить сиропом или сметаной.
Крем из абрикосов.
Абрикосы вымыть, вынуть косточки, нарезать мелкими кусочками, добавить сахарную пудру, лимонный сок или лимонную кислоту. Сметану взбить с 1 столовой ложкой молока и сахарной пудры и смешать с абрикосами. Полученный крем выложить в вазу и поставить в холодильник.
500 гр. абрикосов.
4 столовой ложки сахарной пудры.
1 столовая ложка молока.
Сок ½ лимона.
200 гр. сметаны.
Сок абрикосовый с мякотью.
Спелые абрикосы помыть, уложить в эмалированную кастрюлю, налить 1 стакан воды, закрыть крышкой и нагреть на слабом огне в течение 15 минут. Затем охладить, удалить косточки, мякоть протереть через сито. Добавить сахар (200 гр. сахара на 1 кг плодов). Затем снова нагреть, но не кипятят, разлить в стерильные банки и герметически закрыть.
Применение в медицине. Издавна корни аира использовали во время эпидемии гриппа, тифа, холеры как предохранительное средство от заражения этими болезнями. Применяют отвары и настойки корневищ аира. Отвар используют при выпадении волос, настойкой промывают наружные раны и язвы, а порошок из корневища применяют как присыпку, он хорошо снимает чувство изжоги, зубную боль. Корни аира используют при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, печени, мочевого пузыря, нервной системы, туберкулезе, ревматизме, эпилепсии, а также в гинекологии. Широко применяют аир и в парфюмерной промышленности для ароматизации туалетного мыла помад, кремов, зубных порошков.
Применение в питании. Из листьев, которые отходят от корневища, готовят ароматное варенье. Корневище аира может заменить корицу, мускатный орех и перец. Эфирное масло издавна используют в парфюмерии.
Салат из аира.
1. Выбрать внутренние молодые листья растения, нарезать полосками, добавить лук, сметану, соль по вкусу. Полить сиропом или желе.
Цукаты из корней аира
1. В густой сироп положить свежие корни аира длиной 3—4 ' см, расщепив их на четыре части, и парить 5—10 минут. Вынуть из сиропа и подсушить. Затем уложить в стеклянные банки для хранения в сухом месте.
2. Подают к чаю или на десерт.
Блины из аирных листьев.
1. В тесто, приготовленное для выпечки блинов, добавляют порошок из листьев аира. Выпекают на растительном масле.
Отвар аира.
1. Взять 20 г сухих корневищ аира, залить 1 л кипятка. Прокипятить 5 минут и настоять в течение суток. Использовать для ароматизации хлебобулочных изделий, салатов, первых блюд.
Квас с аиром.
1. В полученный обычным способом квас добавить приготовленный отвар из корней аира: 1 стакан отвара на 3 л кваса
Применение в медицине. Айва используется как диетическое средство при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, органов дыхания, при сахарном диабете. Свежие плоды и их отвар применяют при поносах и кровотечениях. Из сока плодов делают припарки при трещинах заднего прохода и выпадении прямой кишки.
Применение в питании. Айву используют в сыром, печеном, вареном виде, для приготовления настоев, варенья, компотов.
Айва натуральная.
Спелые, улежавшиеся плоды моют, разрезают на удлиненные дольки, бланшируют в горячей воде в течение 10—12 минут. Охлаждают в холодной воде, дают ей стечь и укладывают в чистые сухие банки. Заливают кипящей водой, накрывают крышками и стерилизуют при температуре 100 °С 10 минут. Банки герметически укупоривают, переворачивают и охлаждают 29
Сок из айвы.
Айву моют, нарезают дольками и пропускают через мясорубку. Полученную массу прессуют. Сок нагревают до 80 °С, фильтруют, а затем стерилизуют в течение 15 минут. Банки укупоривают, накрывают теплым одеялом и медленно охлаждают.
Пюре из айвы.
Айву моют, нарезают дольками, кладут в кастрюлю, добавляют воду (слой 2—3 см) и проваривают до размягчения плодов в течение 10 минут. Затем протирают через сито и в эмалированной посуде ставят на огонь, кипятят 5—10 минут, разливают в стерилизованные банки, герметически укупоривают, накрывают теплым одеялом и медленно охлаждают.
Применение в медицине. Белую акацию употребляют при заболеваниях почек и мочевого пузыря, при простудных заболеваниях верхних дыхательных путей, иногда в сочетании с цветами липы. Белая акация — прекрасный медонос.
Варенье из цветов белой акации.
Лепестки акации опустить в 0,5 л кипятка и кипятить в течение 10 минут. Затем всыпать сахар и варить далее, как любое варенье. Перед снятием с огня добавить лимонную кислоту, удалить пену остудить, разложить по банкам. §0 г лепестков акации, 1 кг сахара, 1 ч. ложка лимонной кислоты. Чай из лепестков акации.
1 чайную ложку сухих лепестков акации заливают кипятком, настаивают 3—5 минут. Пьют с медом или вареньем.
Применение в медицине. Анисовые капли употребляли для возбуждения аппетита, улучшения сна. Настой плодов аниса (анисовый чай) применяют как отхаркивающее при хроническом бронхите, пневмонии, астме, как жаропонижающее, мочегонное, для активизации лактации у кормящих матерей, при цинге, анацидном гастрите, запорах. Смесь плодов с яичным белком используется наружно при ожогах. Анисовое масло защищает от укусов комаров.
Применение в питании. Анис относится к ароматическим пищевым пряностям. Плоды и масло применяются для ароматизации хлебопекарных и кондитерских изделий, супов, солений, кваса.
Салат из листьев аниса обыкновенного.
Свежие листья аниса (100 Гр.) моют, мелко нарезают и смешивают с мелко насеченной зеленью укропа, петрушки и зеленого лука. Соль и растительное масло (майонез) добавляют по вкусу.
Применение в медицине. Рябина черноплодная. Свежие, сухие, протертые плоды с сахаром и сок аронии черноплодной используют с лечебной и профилактической целью при болезненных состояниях, сопровождающихся повышенной проницаемостью кровеносных капилляров — капилляротокси- козе, геморрагическом диатезе, гломерулонефритах, гипертонической болезни, атеросклерозе, лучевых поражениях, ревматизме, аллергических состояниях, кори, сыпном тифе, скарлатине, сахарном диабете.
Применение в питании. В плодах аронии содержится сорбит, что важно для питания больных сахарным диабетом, при заболеваниях печени и желчевыводящих путей. Употребление аронии черноплодной в больших дозах может привести к повышению показателей свертывающей системы крови. Противопоказано использование сока аронии при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, при гиперацидном гастрите.
Черноплодная рябина с сахаром.
Ягоды отделяют от плодоножек и гребней, моют, бланшируют в кипятке 3—5 минут, пропускают через мясорубку, добавляют сахар (1:1) и тщательно перемешивают. Варят на слабом огне до полного растворения сахара. Раскладывают горячую массу в банки, стерилизуют 15 минут, затем герметически укупоривают и охлаждают.
Применение в медицине. Артишоки рекомендуются как диетическое средство при сахарном диабете, атеросклерозе, заболеваниях печени и почек, при истощении. Употребляются в сыром и вареном виде, а также консервированные. Стимулируют аппетит.
Салат из артишока с помидорами.
Срезать стебель артишока у самого основания, удалить сердцевину, залить горячей подсоленной водой и отварить, добавив небольшое количество лимонной кислоты для сохранения цвета. Отваренный артишок охладить, нарезать мелкими кусочками, перемешать с нарезанными помидорами, заправить сметаной (майонезом) или растительным маслом, посыпать зеленью.
Артишок в масляном соусе.
Обрезать верхние острые концы чешуи и стебель с частью донца артишока, место среза смочить лимонной кислотой. Ложкой удалить из сердцевины волокна. Соцветие промыть и перевязать ниткой. Опустить артишок в подкисленную лимонной кислотой и подсоленную воду и варить до тех пор, пока донышко не станет мягким. Готовый артишок вынуть шумовкой. Для приготовления соуса сырые желтки смешивают с холодной водой, выкладывают в кастрюлю и нагревают на водяной бане до легкого загустения. Затем кастрюлю снимают, в смесь добавляют сливочное масло, соль и лимонную кислоту по вкусу. Перед подачей с артишока снять нитки, уложить донышками вниз, украсить зеленью петрушки. Соус подать отдельно. 4 шт. артишоков, 2 столовые ложки холодной воды, 1 стакан ложка масла сливочного, лимонная кислота, соль, зелень петрушки.
Артишок, фаршированный шампиньонами.
Обрезать верхние острые концы чешуи и стебель с частью донца артишока, место среза смочить лимонной кислотой. Удалить из сердцевины волокна. Соцветия промыть и,' перевязать ниткой. Опустить артишок в подкисленную лимонной кислотой и подсоленную воду и варить до тех пор, пока донышко не станет мягким. Удалить нитки и нафаршировать артишок отваренными и обжаренными на сливочном масле с луком шампиньонами. При подаче полить сметанным соусом или майонезом, посыпать зеленью укропа. 4 шт. артишоков, 50 г шампиньонов, 1 луковица, 2 столовые ложки сметаны или майонеза, соль.
Применение в медицине. Препараты багульника оказывают обезболивающее, противовоспалительное, спазмолитическое, смягчающее действие. Растение ядовито. Настой травы используют в качестве отхаркивающего средства при бронхитах, спастических энтероколитах, бронхиальной астме, гипертонической болезни Отвар багульника употребляют при ревматизме, невралгии, коклюше, астме, дизентерии, скрофулезе, туберкулезе легких, экземе. В быту листья багульника применяют как инсектицидное средство. Дымом, полученным при их сжигании, окуривают комнаты для уничтожения мух и других насекомых, а веточками перекладывают одежду для предохранения от моли.
Применение в питании. В основном используется для чая.
Чай из багульника.
¼ чайной ложки мелко нарезанного высушенного цветущего багульника заливают крутым кипятком, настаивают 5 минут и пьют с медом.
Применение в медицине. Благодаря присутствию арбутина в корнях бадана, препараты из него обладают противовоспалительным, обеззараживающим и противогнилостным действием. Присутствие дубильных веществ обеспечивает вяжущее, кровоостанавливающее действие. Бадан применяют при воспалительных процессах слизистой оболочки носа, полости рта. Корень растения используется при гинекологических заболеваниях, особенно при маточных кровотечениях, эрозии шейки матки, белях. Экстракт корня употребляют для спринцевания и полоскания, а отвар — для смазывания кровоточащих десен. Для получения экстракта бадана используют также прикорневые листья растений, возраст которых не менее трех лет. Применение в питании. Вымоченные в воде корневища бадана, богатые крахмалом, употребляются в пищу — в супы, отваренные к мясу. Перезимовавшие листья используются для заварки чая, который имеет приятный вкус и называют его «монгольским чаем».
Чай из листьев бадана.
Перезимовавшие листья ополаскивают в воде, просушивают и мелко нарезают. 1 ч. ложку нарезанных листьев заливают кипятком, настаивают 5 минут. Пьют с сахаром, медом или ксилитом при диабете.
Применение в медицине. Настой базилика возбуждает аппетит, обладает противовоспалительным действием и употребляется при хроническом гастрите. Используется при кашле, коклюше. Порошок листьев базилика, тщательно смешанный с мазевой основой, применяется наружно для лечения ран, в том числе при трофических и диабетических язвах.
Применение в питании. Листья базилика в свежем и сушеном виде широко используются в качестве приправы к салатам, сыру, супам, соусам, рыбным и мясным блюдам, для ароматизации томатного сока, коктейлей, напитков, паштетов. Базилик применяется при солении помидоров, огурцов, патиссонов, кабачков, грибов.
Салат из листьев базилика и помидоров.
Небольшие плотные томаты нарезают крупными дольками, посыпают мелко нарезанными листьями базилика, зеленью петрушки и укропа, заправляют сметаной и мелко натертым вареным яйцом. 100 г листьев базилика, 2—3 шт. помидоров, зелень петрушки и укропа, 1 столовая ложка сметаны, соль.
Салат с базиликом.
Отварной картофель, морковь, соленые огурцы, перемешивают с консервированным зеленым горошком и мелко нарубленными свежими листьями базилика, петрушки и укропа. Заправляют майонезом, хорошо перемешивают. 30 г листьев базилика, 2 шт. картофеля, 1 морковь, 2 огурца, 1 столовая ложка горошка, консервированного зеленого, зелень петрушки и укропа, 1—2 столовые ложки майонеза, соль.
Применение в медицине. Способность баклажанов понижать уровень холестерина в крови имеет большое значение для профилактики атеросклероза, а также для выведения холестерина из организма. Наличие марганца в баклажанах определяет активизацию обмена жиров, препятствует ожирению печени, активизирует инсулин и снижает уровень сахара в крови. Использование баклажанов целесообразно при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, благодаря их насыщению калием, кальцием, фосфором, магнием, железом.
Применение в питании. Баклажаны употребляются в отваренном или жареном виде, маринованные, соленые, из них делают икру, фарш. Из баклажанов готовятся многочисленные блюда, общего и диетического употребления, большинство из которых могут быть использованы и в диабетической кухне. Прямого сахароснижающего эффекта баклажанов не выявлено, однако низкий уровень углеводов в плодах и богатый минеральный состав делают их незаменимым продуктом в питании больных сахарным диабетом, а также при сочетании сахарного диабета с ожирением и атеросклерозом.
Салат из баклажанов с помидорами.
Баклажаны промыть, очистить от кожицы, нарезать кружочками, посыпать солью и дать постоять 15—20 минут, затем промыть водой так, чтобы отошла соль, и слегка отжать. Подготовленные баклажаны обжарить вместе с репчатым луком на растительном масле, выложить в салатницу, добавить нарезанные кружочками помидоры и соломкой — сладкий перец, посолить, поперчить, добавить лимонной кислоты и перемешать. Посыпать зеленью петрушки.
1—2 шт. баклажанов.
1—2 шт. помидоров.
1 луковица.
3—4 столовые ложки масла растительного.
1 шт. сладкого перца.
Молотый черный перец, лимонная кислота, соль, зелень петрушки.
Суп с баклажанами.
Баклажаны средней величины нарезать ломтиками, запанировать в муке и обжарить на сливочном масле. Обжарить также мелко нарезанные морковь, корень пастернака, лук и сладкий перец. В кипяток положить нарезанный картофель и варить до полуготовности, затем добавить обжаренные овощи, манную крупу и варить на малом огне до готовности. Перед подачей посыпать зеленью.
1—2 шт. баклажанов.
1 морковь.
1 шт. сладкого перца.
1 луковица.
1 корень пастернака.
2 шт. картофеля.
1 ст. ложка манной крупы.
соль, зелень (по вкусу).
Тушеные баклажаны.
Баклажаны и помидоры нарезать, обжарить на растительном масле, залить сметанным соусом и тушить до готовности, добавив немного бульона, чеснока, перца, соли и сахара.
4 шт. баклажанов.
4 шт. помидоров.
2—3 ст. ложки масла растительного.
2 ст. ложки сметаны.
½ стакана бульона, чеснок, соль, сахар, перец.
Маринованные баклажаны, фаршированные луком и морковью.
Взять зрелые, упругие баклажаны небольших размеров и тщательно вымыть, удалить плодоножки с прилегающей частью плода и сделать продольный разрез. Бланшировать в подсоленном кипятке 20—25 минут, и сразу выложить в холодную воду для охлаждения, затем вынуть и дать стечь воде. Тушеную морковь с луком смешать с зеленью петрушки и укропа, мелко нарезанным чесноком и этой смесью нафаршировать плоды. Плотно уложить в банки, добавить уксус (2 столовые ложки на 1 л), стерилизовать в течение 25—30 минут и укупорить.
Маринованные баклажаны.
Баклажаны испечь в духовке, очистить от кожицы, удалить плодоножки и горячими уложить в банки так, чтобы баклажанная мякоть на 1,5 см не доходила до верха банки. Положить в банку ½ гр. чайной ложки соли и долить 1 столовую ложку уксуса, закрыть крышкой и стерилизовать в течение 1 ч. Затем банки укупорить и охладить.
Применение в медицине. Всегда употребляли, лекарства из барбариса. Целебное его действие обусловлено наличием в нем алкалоидов и дубильных веществ, которые определяют успокоительное, противовоспалительное, желчегонное и мочегонное действие. Используются листья барбариса, настойка которых вначале угнетает, а затем стимулирует моторную функцию желчного пузыря. Это позволяет эффективно использовать препараты из барбариса при дискинезии желчных путей, обострении хронического холецистита и холангиогепатита, при желчнокаменной болезни, не осложненной желтухой. Длительность лечения — один месяц. Болевых приступов препараты барбариса не снимают. Препараты из барбариса хорошо переносятся больными сахарным диабетом. Эффективны при лечении почечных осложнений у больных сахарным диабетом в начальных стадиях нефропатии, а также при цистите, пиелонефрите, как вспомогательное средство. Барбарис применяется при туберкулезе, подагре, ревматизме, расстройствах пищеварения, при лечении лейшманиоза, после родов для улучшения сокращения матки. Отвар коры барбариса употребляют при почечнокаменной и желчнокаменной болезнях, болезни печени, а ягоды как мочегонное, желчегонное и очищающее средство. Настой листьев используется как витаминное и общеукрепляющее средство при сахарном диабете, осложненном сосудистыми нарушениями. Препараты из барбариса не дают побочных явлений.
Применение в питании. Из ягод барбариса готовят диетические блюда, сиропы, сок, квас, варенье, джем. Из молодых листьев — витаминные салаты.
Сок барбариса натуральный.
Спелые ягоды барбариса моют, дают стечь воде, затем прессуют. Полученный сок выливают в эмалированную посуду и нагревают до 80 °С, затем разливают в банки, накрывают крышками, стерилизуют в течение 15 минут и укупоривают.
Барбарис, протертый с сахаром.
Ягоды моют, дают стечь воде, затем разминают деревянной ложкой. Ставят на малый огонь, нагревают до 80—85 °С, добавляют сахар (1:1) и доводят до его растворения. Оставляют на 20 минут, затем доводят до кипения, расфасовывают в банки, стерилизуют в течение 7—10 минут, укупоривают и охлаждают.
Применение в медицине. Бедренец используют при воспалительных заболеваниях верхних дыхательных путей, а также при бронхиальной астме и некоторых легочных болезнях. Больные сахарным диабетом употребляют его при сопутствующих заболеваниях желудочно-кишечного тракта, нарушениях функции почек и печени. Полезен бедренец при подагре, ревматизме, скарлатине.
Применение в питании. Как пищевое растение бедренец используется на Руси на протяжении веков. Молодые прикорневые листья применяют для салатов, как самостоятельно, так и с другими листьями весенних растений (крапивой, первоцветом, одуванчиком, медуницей, цикорием). Цветки бедренца используют при солении огурцов, помидоров, а его семена — наравне с семенами аниса, тмина, а также при выпечке хлебобулочных изделий.
Салат из листьев бедренца-камнеломки и одуванчика.
Молодые листья бедренца и одуванчика моют, мелко нарезают, смешивают с нарезанной зеленью укропа и петрушки, солят, заправляют растительным маслом или майонезом. 50 г листьев бедренца, 30 г листьев одуванчика, зелень укропа и петрушки, 1 ст. ложка масла растительного или майонеза, соль.
Сухие листья бедренца-камнеломки.
Листья моют, просушивают от избытка влаги, затем сушат в духовом шкафу при температуре 40—45 °С. Хранят в бумажных мешках. Добавляют к супам, мясным и рыбным приправам.
Острая приправа из корневищ бедренца-камнеломки.
Корневища промывают, просушивают и измельчают в ступке или кофемолке. Используют как приправу к мясным, рыбным и овощным блюдам.
Приправа из листьев и корневищ бедренца.
Хорошо промытые корневища и листья бедренца пропускают через мясорубку, солят, укладывают в стерильные баночки, заливают растительным маслом и хранят в холодильнике.
Растение ядовитое. Трава и корни белокрыльника содержат сапонины, флавоноиды, смолистые вещества, крахмал, органические кислоты, сахара.
Применение в медицине. Растение иногда называют «змеевиком», возможно, из-за длинного ползучего корневища или из-за того, что корневище применяют при змеиных укусах. При ревматизме все части белокрыльника используют как болеутоляющее средство.
Применение в питании. Несмотря на ядовитость корневища употребляют в пищу. Их сушат, а затем вываривают, после чего они теряют ядовитость. Раньше приготовленные таким способом корневища использовали вместе с мукой для выпечки хлеба. Из-за употребления корневища для хлебопечения белокрыльник в народе называли иногда «хлебница».
Мука из корневищ белокрыльника болотного. Корневище моют, сушат в печи или духовом шкафу при температуре 50—55 °С и размалывают до получения муки. Мука добавляется в тесто из злаковых (1/3: 1/4). Выпекают хлеб или лепешки.